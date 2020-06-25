為防空汙，前台中市長林佳龍主導的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》於2015年12月23日獲台中市議會三讀通過，規定自該條例公布日起4年內，業者須減生煤使用量40％；台中市長盧秀燕上任後對中火展開強力稽查，並對台電13案開罰、總金額近1億500萬元。

台中市環保局表示，條例公布日起，不再核發固定新汙染源生煤或石油焦使用許可證。台中市政府從2018年2月27日起，陸續對中火嚴加取締，分別查獲放流口（D04）硝酸鹽氮未符合放流水標準，另中火貯煤場操作致逸散黑色煙塵，違反《空汙防制法》32條規定開罰。

盧秀燕上任後，即依《管制生煤及禁用石油焦條例》等法規對中火強力稽查，2019年11月29日中市府統計中火全廠用煤量逾1104萬噸，以違反《空汙防制法》24條、28條及《固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》23條、《生煤、石油焦或其他易致空氣汙染之物質販賣或使用許可證管理辦法》第10條、《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》第3條等規定，開罰300萬元。

市府同年12月又查獲台中發電廠M02、M03、M06、M07、M13、M14等機組持續使用生煤，顯未完成改善，再依《管制生煤及禁用石油焦條例》第3條等規定開罰900萬元。

中市政府統計，盧上任迄今對中火強力稽查，共開罰13案，總金額近1億500萬元，台電目前均已繳清。

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(中時電子報)