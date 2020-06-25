《多維》新聞25日引述印度媒體報導稱，6月15日陸印軍隊在加勒萬河谷發生衝突後，為緩和邊境緊張局勢，雙方在軍事和外交層面上都進行了對話。但即便雙方進行了對話，大陸仍沿著手指地區（the Finger Area）在內的實際控制線（LAC）集結。

報導引導《印度斯坦時報》24日報導指，據消息人士透露，大陸在班公錯湖（Pangong Tso lake）北岸的手指地區繼續加強軍事活動，例如部署部隊和建設。

此外報導，雖然陸印6月22日會談中達成了從LAC沿線所有摩擦地區脫離接觸的共識，但拉達克（Ladakh）、班公錯湖北岸的手指地區能否恢復原狀將決定為緩和爭議邊界緊張局勢所作努力的成功與否。

報導稱，一名不願透露姓名的官員說，大陸人民解放軍已經在「手指4和8」（Fingers Four and Eight）之間，建立了永久性的掩體、碉堡和觀察哨。印度要求解放軍拆除這些建築，回到「手指4和8」原來的位置，會是脫離接觸過程中最艱難的部分。

報導指，在過去的7周裡，解放軍在「手指4」和「手指8」之間的活動，讓新德里不安。

報導引述印度前北方軍指揮官、退役中將胡達（Lieutenant General DS Hooda ）的話稱，要求解放軍從「手指4」退回到「手指8」，將是一個巨大的挑戰。「這不僅僅是手指區的問題。接下來，你可以看到解放軍在德普桑（Depsang）、丘瑪律（Chumar）、德姆霍克（Demchok）和東部地區，按照他們對邊界的看法，製造同樣的局面。」

此外，《今日印度》24日報導，大陸解放軍又增加新的僵持點，在北拉達克DBO（Daulat Beg Oldie ）以及德普桑地區開設新戰線，在邊界地區建立新據點。

消息人士稱，有資料證實了大陸方面在DBO採取的行動。6月分就在大陸基地附近發現了營地和車輛。有爭議的大陸軍事基地是在2016年之前建立的，但直到6月才在衛星圖像上看到該地區的新營地和車輛軌跡。

(中時 )