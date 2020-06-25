物流車內載有網購及民生用品，付之一炬。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

國道3號北上138.1公里處，25日清晨4點15分傳出火警，消防人員出動通霄、苑裡分隊人員搶往搶救，抵達現場時發現1輛新竹物流大貨車車頭起火，火勢延燒後方貨櫃，41歲陳姓司機手肘受傷送醫，詳細起火原因有待進一步調查。

消防局獲報，國道3號北上西湖路段，今日清晨4點15分，1輛滿載網購民生物品的新竹物流大貨車起火，消防人員抵達現場時大貨車頭全面燃燒，車內陳姓司機及時脫困、手肘疼痛被送往李綜合醫院治療。

通霄消防分隊小隊長吳泳家指出，大貨車車頭燃燒，火勢延燒後方貨櫃，由於裏頭載滿網購民生物品，處於悶燒狀態搶救困難，消防人員先利用砂輪機具先將貨櫃切出開口，通風後順利搶救。

據了解，該新竹物流車清晨從彰化出發要到桃園，貨櫃裏頭除了有紙箱包裝的網購商品，還許多塑膠便當盒等民生用品，消防人員深入車內一一將貨物搬出，避免持續悶燒，詳細起火原因有待調查。

(中時 )