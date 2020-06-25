退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)正在打官司的前女友哈里斯(Josie Harris)於今年3月去世，她被發現死於家門口的車內。如今調查報告出爐，她體內有芬太尼(Fentanyl)與贊安諾(Xanax)等藥物成分，死因為混合藥物中毒。

哈里斯實質上是梅威瑟的前妻，兩人育有3個孩子，她曾控告梅威瑟家暴，讓梅威瑟入獄2個月。根據梅威瑟當時的說法，他只是要幫助哈里斯改掉藥物成癮的惡習。哈里斯拒認濫用藥物，反而控告梅威瑟誹謗，索賠2000萬美元，但官司還沒結束她就去世，死時才40歲。

如今看來梅威瑟並沒說謊，哈里斯確實有藥物問題，她去世仍讓梅威瑟很傷心。此外梅威瑟的叔叔兼教練羅傑(Roger Mayweather)也於3月離世(58歲)，羅傑在50多歲就因擂台上累積的傷害而飽受失憶之苦，身體一直欠佳，梅威瑟形容羅傑「像個80多歲老人。」

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(中時電子報)