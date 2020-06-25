國民黨高雄市長參選人李眉蓁拜票

競選高雄市長補選的國民黨參選人李眉蓁（中），她25日上午來到民族十全果菜市場拜票，民眾送上鳳梨，祝福她選舉順利。（林瑞益攝）

李眉蓁的父親李榮宗（前排右三）的背景被名嘴攻擊。（林瑞益攝）

競選高雄市長補選的國民黨參選人李眉蓁，她25日上午來到民族十全果菜市場拜票，她說，目前這果菜市場有點不敷使用，只要給她時間，會把市場規畫成一個觀光市場。至於有名嘴攻擊她的父親李榮宗的黑道背景，她希望，與其他候選人進行一場正面的選舉，不要互相攻擊。

李眉蓁表示，果菜市場是大家的指標，在這蛋黃區，市場環境與現況有一點落差，有菜販希望能有一個更好的環境，如果她有機會，會把果菜市場規畫好。

至於父親李榮宗的背景被評論員攻擊，李眉蓁表示，已經有心理準備，他在上午到市場掃街時，也默默地跟在隊伍後面，因為他的職位要行政中立，希望大家不要一直攻擊父親。李眉蓁希望，與其他參選人進行一場正面的選舉，不要互相攻擊。

李榮宗說，對於一些名嘴在說他有黑道背景，他不覺得有什麼，他也沒有做過傷天害理的事情，不把這個當一回事；他本來不贊成女兒要選，但既然被國民黨徵召了，就要拚。

談到目前民調落後，李榮宗表示，儘管李眉蓁的起步比較慢，但他覺得只要努力，認真做，盡量把票衝高；他會在下班時間或不影響工作的情況下，盡量與李眉蓁一起拜票。

(中時 )