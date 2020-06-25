摘自批踢踢網頁。（摘自批踢踢網頁）

國民黨推出高雄市議員李眉蓁參戰高雄市長補選，不過卻傳出此舉可能引發藍營內部其他高雄市市議員的不滿情緒。這讓國民黨台北市議員秦慧珠在政論節目氣得大罵同黨新北市議員葉元之和台南市議員謝龍介有沒有腦筋啊，怎會對外說出國民黨選不贏，但也可以培養一個立委的人才！這樣要其他同黨人士心中如何想！網友看完內容紛紛大笑。

葉元之和秦慧珠昨同上政論節目《新聞面對面》，不過網友看到秦慧珠開罵葉元之的影片片斷都要笑死。網友nicholas0406就在批踢踢po出他倆的對話過程。

該網友表示，開場秦慧珠就先開罵葉元之，駁斥葉元之跟謝龍介的講法是錯的，因為之前葉元之和謝龍介表示，高雄市長選戰，就算國民黨選不贏，但也可以培養一個立委的人才。結果現在推出一個在地市議員，葉謝的這番話可能會引發國民黨在高雄其他市議員的不滿情緒。秦慧珠更訓誡了葉元之一番，「你們到底是在幫國民黨，還是害國民黨？你們有沒有腦筋阿」？

至於民眾黨推派親民黨吳益政參選，秦慧珠表示選情會對綠營較不利。葉元之也接著補充說，「藍白合作，我是同意秦慧珠說的，我覺得吳益政出來，其實拉到綠的票比較多，我認為對藍是好的」。

該網友指出，接著秦慧珠插話補一刀，「而且他們言而無信，我上個禮拜五質詢台北市長柯文哲，都有錄音錄影存證。他全程說，他不會在高雄市這場補選提名人、他不會提名人。然後我說，你們不是有一個蔡壁如已經把戶籍遷到高雄？他也不會讓蔡壁如選、上個禮拜五才公開講不會提名。隔了幾天就反悔了，所以柯文哲言而無信」。

許多網友看完這段都大笑，紛紛表示「柯本來就這樣了，秦是現在才知道」、「吳益政能拉綠票的點在哪裡？當過邱毅助理？親民黨比較綠？支持韓國瑜？到底吳哪點能拉綠票」、「姐弟吵架」！

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(中時電子報)