國民黨近期面臨黨內改革和路線修正時期，但黨主席江啟臣卻因為「九二共識」等兩岸論述，引起黨內多位大老反彈。對此，台中藍營黑派大老、前立委郭榮振受訪指出，黨中央這次的兩岸論述基本上是失敗的，模仿綠營、得罪一票人，對江的政治聲望是重創，若改革方向無法時修正，「過渡黨主席」恐成真。

對於國民黨中央近期公布的部分改革方案，兩岸論述組表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引起黨內質疑，除了堅持中華民國外，對「九二共識」的看法變的畏縮，更讓前黨主席馬英九、連戰，吳敦義都表達不滿。

港媒《中評社》近日專訪郭榮振，他認為，「這次黨中央的兩岸論述改革，基本上是失敗的，黨內無共識、外界也不看法、陸方也透過學者表示不支持」，他並解釋，如今江面對質疑聲浪，卻對外強調「論述未定案」，已讓先前的改革過程形同虛耗。

郭榮振認為，江若不要兩岸現有模式，也應找出可取代的路線，「若黨內溝通不周延，這場改革更將黨內大老、對岸、大陸台商都得罪，對江的政治聲望損傷嚴重」。他也警告，若改革方向無法即刻修正，「過渡黨主席」的說法，恐怕就會成真，對江來說不是好事。

(中時電子報)