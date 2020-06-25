一名短期來南部就學的日本女學生，20日回日本被確診新冠肺炎，指揮中心指揮官陳時中鬆口該日女確實為本土個案，且不排除國內有零星社區疫情，但暫不公布足跡，125人居家隔離。有網友表示，南部又爆出確診，指揮中心卻什麼也不說，「真的很擔心這樣下去，小孩要是中獎怎麼辦？」

這名網友在PTT發文，確診個案又出現在南部，結果指揮中心暫時不公布足跡、不檢疫，「要不要學學對岸怎麼做」，大陸可以做到有去過高風險地區的人都篩檢一輪，但台灣連地區都不公布是在做什麼？前陣子那些海軍還是被韓國瑜施壓才講他們去哪，「說無症狀女大生她都不會見人誰相信？」

原PO說，自己家中有不到一歲大的嬰兒，真的很擔心再這樣下去，「小孩要是中獎了怎麼辦？」對此，網友也紛紛留言，「噓滿滿政治考量的雙標時鐘」、「因為連假就不公布足跡 難道不擔心連假過後第二波再起？」也有人安慰原PO「大人做好防護，嬰兒就不會中」。

(中時電子報)