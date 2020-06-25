據路透社報導，根據川普政府內部一份文件顯示，華府已決定將如大陸電信巨擘華為、全球監視器知名廠牌海康威視等20多家陸企認定為受解放軍控制的企業，將替這些陸企實施新制裁鋪路，若屬實將進一步讓美陸貿易戰與科技戰更加劇烈。

報導指出，除了處於美陸貿易戰風暴圈的華為、先前因涉及監控新疆維吾爾等少數民族穆斯林的海康威視之外，名單還包括陸電信業者中國移動、中國電信，以及中國航空工業集團。這份彙整了由解放軍軍方「擁有或控制」的企業清單是由美國防部所擬定，一名匿名官員稱相關文件已遞交至國會。

報導指出，雖然五角大廈不會對這些陸企制裁，但根據相關法律，總統可能會藉此實施制裁，包括封鎖所列當事方的所有財產。

由於美陸科技戰與外交關係緊張，美國會兩大政黨向國防部施壓，要求其盡快制訂相關由解放軍掌控的陸企名單。去年9月，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）向美國防部長艾斯培（Mark Esper）聯署，就北京利用民營科技用於軍事用途提出憂慮。

此外，美企與陸企之間的關聯，以及陸企如何在美營運，也是這份清單的另一焦點。例如中國航天科工集團在2012年和GE成立持股各半的合資企業「Aviage Systems」，為大陸C919客機提供設備。

此外，這份清單還包括了中國鐵建、中國航天科工集團（CASIC）以及全球最大客運火車製造商中國中車 （CRRC），其中中車在競爭激烈的波士頓、費城、芝加哥和洛杉磯拿下多份合約。

這份名單可能會加劇全球兩大經濟體之間的緊繃關係，特別美陸因新冠疫情以及北京將推出的港版國安法，雙邊摩擦已長達數月。華為和海康衛視去年已經被美國商務部列入實體清單，若要對美國製造商貨供前必須先取得許可。

(中時電子報)