Kings forward Jabari Parker says he has tested positive for coronavirus and will join the team in Orlando restart. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2020

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，國王前鋒賈巴利帕克已經公開坦承自己感染新冠肺炎，將在自我隔離結束後，前往奧蘭多跟球隊會合，甚至外界謠傳國王包含帕克在內共有4名球員感染新冠，但這項消息隨後遭到爆料是假新聞！

「我在幾天前接受新冠檢測結果呈現陽性，馬上就在芝加哥接受自我隔離，我仍然在這裡，整個人的恢復情況不錯，感覺也不錯，」今年2月才被公牛交易到國王的賈巴利帕克公開坦承，「我期待在復賽的時候，前往奧蘭多跟大家會合。」

查拉尼亞的《The Athletic》同事阿米克隨即報導，國王會在昨天(24日)宣布簽下本季都沒打過的布魯爾，就是聽說賈巴利帕克感染新冠肺炎，所以才會趕緊簽下布魯爾以防萬一，布魯爾上次打NBA是在2018-19年球季，當時效力國王與七六人。

沒想到查拉尼亞才隔不到1小時，馬上跟著爆出國王另外一名球員感染新冠肺炎，那就是國王當家射手希爾德，也讓國王確診新冠肺炎的球員人數變成兩人，接下來是否還會繼續爆發下去，還須等待檢驗結果陸續出爐才行。

(中時 )