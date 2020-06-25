針對台南玉井老街紅線違停、白線占用車道等違停態樣，警方將隨時機動拍攝逕行舉發。（台南市警察局玉井分局提供／劉秀芬台南傳真）

疫情解封後首次連續假期到來，台南市警察局玉井分局轄內風景區假日遊客多，加上芒果季到，大量遊客將湧入玉井吃芒果冰降暑，玉井分局超前部署，加強交管全力疏導，並呼籲民眾出遊錯開早上10點至下午4點之尖峰時段，希望減少交通壅塞情況。

玉井分局檢討去年芒果季交通路況，轄區各路段車流順暢，但週末兩日玉井老街及青果市場較易發生壅塞情形。今年端午連假玉井分局超前部署，與玉井區公所、交通局等單位，已規畫大客車及自小客車共計450席停車格位。

玉井分局每日將出勤警力達30人次，向民眾宣導儘量採取「區外停車、區內漫遊」的方式遊玩。玉井農會前、玉井國小旁、台84線與民權路口將設3處交通崗，增派機車巡邏除機動疏導交通外，另外針對紅線違停、白線占用車道等違停態樣，隨時機動拍攝逕行舉發。

玉井分局長楊青垂表示，基於維護交通及治安立場，會妥善運用大台南智慧交通整合資訊平台，以科技執法方式隨時掌握交通路況，經由路口監錄系統即時監看車流，發生壅塞時立即指揮線上人員前往處理。

(中時 )