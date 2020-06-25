德國國家航空公司漢莎航空表示，若股東在25日的投票表決，未能通過政府提出的100億歐元紓困方案，它也已經擬定一項備用計畫以避免陷入破產危機。

根據內情人士透露。雖然在漢莎航空擬定的方案中，德國政府仍將可取得該航空公司20％股權，不過它將分兩階段逐步取得，而且無須得到股東同意。

受新冠疫情打擊，漢莎航空受創嚴重，而且在預期未來航空旅遊將有一段長時間陷入低迷，這也促使該航空公司尋求政府紓困以尋求避免破產。不過漢莎航空與德國政府協議的紓困方案，卻無法獲得前者大股東的支持。

(工商 )