阿根廷、土耳其恐遭MSCI新興市場指數剔除 09:022020/06/25 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MSCI指數政策委員會發布聲明警告，如果阿根廷與土耳其繼續讓海外投資者難以進入它們股市，這兩個國家股市恐怕近期將遭到MSCI新興市場指數剔除。 該委員會的全球股票研究部門負責人梅拉斯（Dimitris Melas）指出，雖然新冠肺炎疫情讓股市波動加劇，不過在這段期間，全球股市仍然運作良好，讓企業能透過股市籌資、投資者也可管理風險。 但唯獨阿根廷與土耳其兩大新興市場在過去12個月期間，卻刻意讓海外投資者難以進入它們市場，這將導致這兩國恐將排除在MSCI新興市場指數之外。 (工商 ) #MSCI #新興市場指數 #委員會 #海外投資 #難以 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 專家驚爆2大漏洞供貨華為？老美怒了撂狠話 - 財經 大逆襲…華為突圍劍橋！川普政府爆北京驚人陰謀 - 財經 散戶注意！端午後小心2大風險 下周台股不妙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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