MSCI指數政策委員會發布聲明警告，如果阿根廷與土耳其繼續讓海外投資者難以進入它們股市，這兩個國家股市恐怕近期將遭到MSCI新興市場指數剔除。

該委員會的全球股票研究部門負責人梅拉斯（Dimitris Melas）指出，雖然新冠肺炎疫情讓股市波動加劇，不過在這段期間，全球股市仍然運作良好，讓企業能透過股市籌資、投資者也可管理風險。

但唯獨阿根廷與土耳其兩大新興市場在過去12個月期間，卻刻意讓海外投資者難以進入它們市場，這將導致這兩國恐將排除在MSCI新興市場指數之外。

(工商 )