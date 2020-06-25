愛立信預估全球5G用戶數將在2020年底來到1.9億，到2025年底時則增至28億。台灣愛立信總經理藍尚立表示，台灣4G開台首年，4G用戶普及率高達20%，受到全球矚目，台灣5G即將開台，但台灣屬於全球5G商轉領先群，在支援5G的終端設備仍不多，加上5G終端成本仍高情況下，預期台灣5G用戶普及率第一年介於5~20%之間。

2020年6月版的《愛立信行動趨勢報告》中納入了前述趨勢預測，以及數據流量成長和地區用戶數的預估。報告也深入剖析在新冠肺炎全球大流行期間，網路和數位基礎建設在維持社會運作與家庭連結之中所扮演的角色。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，新冠肺炎的傳播促使全球民眾改變了日常生活方式，許多人因此改為在家工作或上課，網路流量也因此從商業區快速移向住宅區。最新的《愛立信行動趨勢報告》顯示，行動網路和固網在國家關鍵基礎設施中的重要性逐漸增加。

部分市場的5G用戶增加速度因為疫情放緩，但更值得注意的是其他市場反而加速成長，例如南韓、美國5G用戶成長速度超乎預期，因此愛立信上調其預估的2020年底全球5G用戶數。 Jejdling進一步表示，除了從用戶數衡量5G的成功，還是要看5G帶給民眾和企業哪些益處，才能判斷其影響。5G是為創新打造，而疫情危機也凸顯出連結性的真正價值，以及在重新推動經濟中所扮演的角色。」

疫情的封鎖限制使人們的網路使用行為改變，更導致固網和行動網路的使用出現顯著變化。住宅區固網有最多的網路流量增長，成長幅度為20~100%。不過，許多電信商也注意到旗下行動網路的需求量急遽上升。 愛立信消費者行為研究室近期的一份研究顯示，在來自11國的受訪者中，有83%的人表示資通訊技術大大幫助了他們度過疫情封鎖期間。研究結果顯示，資通訊技術服務的採用及使用越來越普遍，例如數位學習和健康應用程式就幫助消費者適應新生活方式，其背後核心正是連結性。

面對未來，57%的人表示自己會存錢以確保財務安全，但三分之一的人則打算投資5G和改善家中寬頻網路，為可能發生的COVID-19第二波疫情做好準備。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，5G不僅僅是具有更高速度和更低延遲的新一代網路，更是具備廣泛功能與提供創新服務的平台，樂觀看待台灣邁向5G時代，消費者能享受更多創新應用，有更佳的使用者體驗；企業客戶可以有穩定、安全且精準的全球連結能力，帶動新的商機。

因應5G更多的數據傳輸需求與應用，愛立信持續運用5G新技術，如愛立信的4G/5G頻譜共享技術(Ericsson Spectrum Sharing)及主動式天線上的上行訊號強化演算器功能(Uplink Booster)來協助電信業者加速佈署5G網路，增加5G容量及覆蓋率，優化網路上行傳輸效率，以因應不同場景所需的無線資源即時動態分配，提供彈性的網路架構及更好的5G體驗。

疫情除了影響人們的通訊使用行為之外，也大幅改變了許多人的工作方式。愛立信目前有8萬5千名員工在家工作，並預期至2020年底，多數員工仍會維持在家遠距工作。

根據消費者在封鎖限制期間的行為變化，消費者預期他們的新數位行為將在疫情危機後持續下去，有7成的白領專業人士預測遠距工作將成為新的常態。愛立信建議企業可以進一步思考如何打造適合遠距工作的未來工作場所，例如增加虛擬實境會議設備或加強網路通訊設施以維持工作效率，並重新評估員工管理制度以因應新的工作模式。.

2020年6月版的《愛立信行動趨勢報告》也納入了愛立信對全球網路數據流量成長幅度的趨勢預測、各地區用戶數，以及雲端遊戲的見解，並透過文章深入分析專用網路，以及也與Verizon合作的文章，探索美國大都會區的5G毫米波頻譜的部署策略。 愛立信目前已與電信營運商簽署了超過93份5G商用協議或合約，其中有40個5G商用網路已經上線。

(工商 )