NCC於24日委員會議通過亞太電、台灣之星兩家電信公司行動寬頻業務資通安全維護計畫申請案。

NCC表示，5G系統之嶄新架構與技術，將進一步推動與支援數位時代下各種新興服務與創新應用。

NCC以附負擔分別要求兩家公司須因應5G行動通訊技術發展及外在環境變化，持續辦理5G資通安全風險評估，並據以擬訂對應之控制措施及建置相關偵測防護設備，持續滾動修正所屬資通安全維護計畫。

現行五家電信公司全部邁入5G行動寬頻關鍵基礎建設行列。

(工商 )