眾所矚目的台中電廠2號機，24日晚間點火啟動發電，台中市政府環保局隨即進廠稽查，並揚言重罰。台電24日晚回應說，2號機排放「合格」，機組處於許可證申請展延狀態、依原條件操作「合法」，且因應夏季用電尖峰調度，屬於「合理」狀態。

台電認為，一個確實能兼顧穩供與環保的發電機組，公司為了人民用電權益，只能忍辱負重，繼續堅守崗位，持續發電。對於台中市政府揚言要裁罰處分，台電將依法提出救濟。

但台電呼籲台中市政府放下成見，共尋良方，不要再將穩定供電與環保議題，操作成「零和」的政治遊戲。

台電說，台中電廠兩部機組，雖曾遭市府裁罰廢證，但因該廢證裁罰違反空污法規定，行政院環保署已依法撤銷該廢證裁罰，恢復原許可證效力，就算市府已提起行政救濟，撤銷裁罰的效力不因此中止。

台中市環保局所提出訴願，亦經行政院訴願委員會做出不受理決定。依空污法規定，台電機組回到許可證申請展延狀態，即可依原許可證內容，及許可條件進行操作。台電強調，台中電廠2號機的空品改善完成，排放符合台中市政府制定的加嚴標準。

(工商 )