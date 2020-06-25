高雄市長將於8月15日補選，國民黨市議員李眉蓁、民進黨陳其邁，親民黨市議員吳益政則代表民眾黨出戰，形成藍綠白「三腳督」戰局。此次高雄補選經媒體報導後，也引發日本網友關注，就有網友認為，陳其邁應是最好的人選。

昨（24）日登記補選截止，被問到是否會延續韓國瑜的政策，陳其邁表示會進行盤點，若有些政策有延續性就會繼續進行。

國民黨40第一次提名在地年輕人參選，李眉蓁感謝黨中央對她徵召，承諾未來一定會關注年輕人，希望這次補選能來場君子之爭，高雄已厭倦抹黑，希望高雄不要再有仇恨，會以專業、年輕的形象，來改變高雄新未來。

吳益政表示，主要是想藉由參選凸顯高雄市財政困難的結構問題，更向民進黨喊話，中央只要補高雄800億統籌分配款差額，願意退選，「幫陳其邁助選都可以！」

此次高雄補選經《Yahoo.jp》報導，引發日本網友關注，有網友留言肯定陳其邁在擔任行政院副院長時的防疫表現，認為他會是好人選。

(中時電子報)