《多維》新聞25日發表專論指出，一個多月來，陸印邊境多地出現對峙衝突，兩國民族主義快速升溫，大陸輿論雖被有效管控，但教訓印度聲音並不鮮見。大陸應該警惕內部這些年不斷激昂的民粹民族主義情緒，繼續保持克制和理性，盡可能與印度維持和睦關係。

專論強調，只要能有效管控與印度的矛盾，和平解決問題，就是功在國家的勝利；反之，如果被民粹民族主義情緒裹挾和印度開戰，大陸縱使贏了，從整體外交戰略和國家長遠發展來說已經輸了。

《多維》稱，與各自國內的民族主義情緒相比，陸印兩國高層都相對克制、理性，在外交和軍事管道嘗試降溫。尤其是大陸政府，一方面為了不點燃國內民族主義情緒，不公開陸方傷亡人數，另一方面在向印度表達抗議和交涉的同時，堅持主張通過和平對話解決爭端，呼籲維護陸印關係大局。

文章指，就陸印目前的實力對比，毫無疑問，如果兩國發生大規模武裝衝突，印度討不到任何便宜。但中國人知道衝突、戰爭從來不是解決問題的明智方式，以今天兩國的綜合實力差距來看，大陸倘若和印度爆發戰爭，固然有極大概率獲得全面勝利，但戰爭的損失恐怕也沒法彌補，如果陸印發生戰爭，兩國邊境數十年相對和平的環境會被立刻破壞，兩國關係將徹底不復以往，變為仇寇，造成雙輸局面，對大陸來說會得不償失。

專論認為，保持區域和平，發展和睦鄰國關係，本就是大陸外交政策的一大目標和作為大國的責任。以戰爭的方式解決問題，並不符合大陸人的價值追求。對於亞洲鄰國來說，大陸是個令人望而生畏的龐然大物。大陸倘若無法管控與印度的邊境矛盾，甚至爆發戰爭衝突，必然會坐實和空前加深周邊鄰國的恐懼。

專論指出，大陸當前最主要工作是繼續全面深化改革，建成社會主義現代化強國，實現鴉片戰爭一百多年以來的民族復興目標，所有對外政策都應服務於這一目標。在實現這一目標過程中，有可能構成大陸外部最大挑戰的是美國。近年來陸美結構性矛盾愈演愈烈，兩國關係不斷趨向歷史低點，雙方在各領域進行激烈的戰略和戰術博弈。

專論建議，為了集中力量應對來自美國的壓力，確保國家實現民族復興的進程不被阻斷，大陸應該要團結一切能團結的力量，廣交朋友，構建國際統一戰線，縱使實在不能團結的國家，也絕對不能因為一時的衝動輕易將對方推向敵對陣營。

(中時 )