國民黨確定徵召高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選，李眉蓁昨赴高雄市選委會登記參選，迎戰陳其邁、吳益政。對此，國民黨不分區立委葉毓蘭直言，李眉蓁最大的優勢在於，韓團隊過去18個月打下的基礎，韓團隊以及國民黨各級民代都可以是李的替身，來幫李在最短時間內走遍高雄。

李眉蓁昨在父親李榮宗等陪同下完成登記，對於國民黨昨天在高雄舉辦行動中常會，追認核備李眉蓁為市長補選人選，她坦言很倉促，她被要求快速「轉大人」，參加的還是「越級打怪」的直轄市長選舉。不過她說她是耐酸耐壓的鹼性候選人，有機會將請韓國瑜夫婦輔選。據《中評社》報導，葉毓蘭認為，比起其他候選人，李眉蓁只要勝選，過去的韓團隊大部分可馬上接軌，市政問題不需要重新適應。她認為，這是李眉蓁很大的一個優勢。

葉毓蘭提及，李眉蓁對於韓國瑜很多政策都很肯定跟重視，若能承續韓國瑜和其團隊過去18個月做出的口碑，在這樣的基礎上，高雄市民冷靜思考，會了解到過去罷韓過程中，只是因為不爽或情緒上不願意面對韓市府真正有在做事，那韓團隊將成為李眉蓁最好的後盾。

(中時電子報)