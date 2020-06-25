來台留學的日本籍女學生在台感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮官陳時中坦言，此個案確實要列為本土病例，且從未排除國內社區感染可能。（中時資料照）

一名20多歲來台留學的日本籍女學生，20日返回日本後被驗出新冠肺炎陽性，中央流行疫情指揮官陳時中鬆口，國內有社區感染可能，卻僅公布該女活動區域在南部，暫不公布其足跡。此舉讓一名南部家長相當憂心，表示自己有不到1歲的嬰兒，很擔心這樣下去，小孩中獎怎麼辦。

對於櫻花妹在台感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮官陳時中坦言，此個案確實要列為本土病例，且從未排除國內社區感染可能。此案目前已匡列140位接觸者，其中125位進行居家隔離，其餘自主健康管理，該女生活區域在南部，但因她生活單純，目前暫時不公布其足跡。

對此，一名網友在PTT發文質疑，「又是南部，又暫時不公布足跡，不檢疫不隔離，在謾罵同時，要不要學學對岸怎麼做，對岸可以做到有去過高風險地區的篩一輪，我們連地區都不公布是在做什麼？」。

這名網友更表示，「前鎮子高雄還是那位被罷掉的施壓，那些海軍才講他們去哪。說無症狀女大生，她都不會見人？誰相信」，最後更憂心忡忡地表示「我們自己有不到一歲的嬰兒，真的很擔心這樣下去，小孩要是中獎怎麼辦」。

這名南部家長的發文引發鄉民熱議，贊同者表示：「噓滿滿政治考量的雙標時鐘」、「DPP怕人講啦」、「我覺得時鐘的防疫真的太多政治考量」、「畢竟端午節連假，怕某縣市長抗議吧，顆顆」、「之前外勞就公布足跡，這雙標也太奇怪了」、「南部當然不公佈，綠吱大本營耶」、「一直不懂為何怕公布足跡，有的公布有的不公布，真的那麼有把握疫調可以抓出每個可能的接觸者嗎」。

但也有網友護航政府「就說要調查啊，急什麼」、「不是展開疫調了？」、「有講又如何沒講又如何 出門就戴個口罩 很難？」、「大人做好防護，嬰兒就不會中」、「駡政府不公布 一直罵一直罵 請問你們有出門玩 吃飯 上班 上課？」。

(中時電子報)