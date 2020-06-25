漢翔公司企業工會與漢翔公司進行溝通協商。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

受到新冠疫情影響，航空產業面臨衝擊，漢翔公司以保障勞工工作權為前提，理性誠意與工會協商，承諾未來「不因業務緊縮裁員、減薪、放無薪假」三大承諾，保障勞工權益。台中市政府勞工局長吳威志肯定漢翔公司企業工會為促進勞資和諧，與漢翔公司進行溝通協商，透過理監事暨小組長研習過程，展現公司資訊透明運作制度。

漢翔公司為讓工會幹部更瞭解疫情帶來的全球性航空產業問題及公司目前現況，日前漢翔企業工會辦理年度理監事暨小組長研習訓練，邀請漢翔公司董事長胡開宏、人事副總黃淑媛、經管處長莊秀美、人資處長金懷生及董事長室主任陳宗鴻等人一同與會，就公司相關執行策略及應變措施，直接向工會幹部說明並回應提問。

胡開宏表示，受疫情影響，有些事業單位不得已裁減人力與實施無薪假來控制成本損失。漢翔公司換位思考，以保障6000多名勞工工作權為前提，透過開源節流，提升技術能量、爭取研發案、努力開拓新業務等方式，因應疫情衝擊。他也提出「不因業務緊縮裁員、減薪、放無薪假」3大承諾，讓員工安心就業，保障勞工權益。

漢翔企業工會理事長于正道指出，漢翔公司企業工會已與該公司簽訂團體協約，提供代扣會費等相關協助；並開辦「員工持股信託」，由公司提撥一定比例獎勵金；也開放勞方參加公司各項功能委員會，實踐勞方參與精神。對於員工請假、工作環境及延長工時，均給予優於法令的給付。

另有關工會或職工福利委員會，公司均借調適當的專任人員辦理相關業務，並提供場所、設備及必要公假時數；且每年定期舉辦員工健檢、投保定額意外險等，建立勞資上下共同為企業打拼的團結精神。

吳威志表示，漢翔公司在疫情期間善盡企業社會責任，確保每一位勞工皆能安心工作，有助企業及產業穩定發展，進而提升品質、效率與競爭力，為穩定勞資關係的企業典範。

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(中時 )