三井LaLaport購物中心模擬圖。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

日商三井不動產在台中東區投資100億元打造的三井東區LaLaport購物商城，於24日正式動工，可望於111年秋季完工。該購物中心全區為4.3公頃、店舖面積佔6.8萬平方公尺，開幕後預計引進約270家店鋪，一次提供消費者百貨、餐飲及娛樂多元享受更將為台中創造超過2,500個就業機會，帶動東區湖濱生態園區商業動能。

台中市政府經發局說，去年3月三井與台糖公司簽訂土地合約，市府隨即成立LaLaport投資案跨局處專案小組，一年多來協助通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序，讓三井集團不畏新冠肺炎疫情影響持續投資，順利在今年6月初取得建照、月底開工。

三井東區LaLaport購物商城串聯建國市場、帝國糖廠及整個湖濱生態園區等景點，三井集團在建築設計上特別考究現地景觀，商城內地下1層地上7層、地下1樓地上4層的2棟建物緊臨湧泉公園及面對建國市場；將分別以公園綠意及紅磚外牆做為設計原素互相輝映，並以空橋連接方便顧客走動，屆時開幕營運後也將成為一大亮點。

經發局強調，三井不動產肯定市府行政團隊效率，加上對台中發展有信心，促使三井加碼投資，除今日三井LaLaport正式動工外，包含各式民間投資、台商回流、中小企業加速投資方案及根留台灣企業加速投資行動方案等陸續發布，顯示台中經濟發展行情持續看漲，可望隨著疫情解封，帶動投資開花結果。

(中時 )