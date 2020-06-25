苗栗縣警局執行全國肅槍專案，查獲6件7人涉嫌違反槍砲條例，並掃蕩銅鑼改造槍械場所1處，緝獲非法槍枝9枝。（苗栗縣警局提供／巫靜婷苗栗傳真）

《槍砲彈藥刀械管制條例》修法，苗栗縣警局執行全國肅槍專案，6月12日至23日，刑警大隊、苗栗、竹南及頭份分局等單位，共查獲6件7人涉嫌違反槍砲條例；掃蕩銅鑼改造槍械場所1處，緝獲非法槍枝9枝。另外，頭份分局及刑警大隊偵破槍擊殺人案，緝捕黃姓犯嫌等16人到案，打擊犯罪、安定民心。

苗栗縣警局指出，《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條之1修正案於6月10日公布施行，修法重點為納管「操作槍」；因「操作槍」可藉由實體店面或網路輕易購得，且容易改造成具有殺傷力的槍枝，進而成為歹徒最常用的犯罪工具，顯已產生管制漏洞。

此外，這次修法並未涉及低動能遊戲用槍，不影響玩具槍業者及玩家權益，另為尊重及維護原住民傳統文化、保障其合法及安全使用自製獵槍，也將自製獵槍所需主要組成零件及彈藥，納入除罪範圍，並由專責單位輔導，以提升安全性。

苗栗縣警局長翁群能呼籲，對於修法前已持有操作槍之團體或民眾，為保障其權益，應自即日起至12月11日，攜帶操作槍及身分證明文件，至戶籍所在地之警察分局辦理報備持有或自願繳銷，完成鑑驗及發照後，即可合法持有；如未能於期限內完成報備程序，違法持有者最高可處20萬元罰鍰。

(中時 )