大谷翔平將以「二刀流」之姿復賽了。天使隊總教練麥登(Joe Maddon)表示他會使用6位先發輪值，讓大谷可以每周登板，並在休兵時擔任DH。大谷旅美首季(2018年)就是以這種方式拿下美聯新人王，如今大聯盟有新規定，他將是官方認證的二刀流而不只是一個綽號了。

其實大谷翔平至今只登板過10場比賽，累積4勝2敗、3.31自責分率。他很厲害的是雖然經過右肘韌帶重建手術(Tommy John)，2019年仍以全職左打身分上場，一邊復健右手一邊繳出18轟、62打點，除了長打率之外表現都沒有下滑，甚至還成為史上首位在大聯盟締造「完全打擊」的日將。

這是麥登首季掌兵天使隊，前教頭阿斯瑪斯(Brad Asumus)只來1年就被趕走，大谷翔平的新人王球季是在更前一任的老教頭索西亞(Mike Scioscia)手中完成，當時索西亞允許大谷每周只投1場，麥登也打算延續這個策略，只是大谷希望能再增加打擊的場次。

(中時電子報)