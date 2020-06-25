特斯拉股價在1千美元上下徘迴，繼華爾街知名大空頭Jim Chanos看空之後，摩根士丹利也潑冷水。

外媒報導，摩根士丹利分析师Adam Jonas在最新報告中指出，特斯拉股價被嚴重高估，未來恐面臨大幅回調，因為有太多投資人把特斯拉視為一家高成長的科技公司，卻忽視經營一家汽車公司的困難與風險。

Adam Jonas認為，這家公司很難在未來十年證明其高股價的合理性。他說，當投資人將特斯拉與蘋果、微軟等科技巨頭進行比較時，必須考慮特斯拉商業模式和資本強度程度存在重大差異。

摩根士丹利預測，未來10年，特斯拉每年的汽車產能將達到200萬輛，但目前的股價卻意味著產量應該要更高，以1000美元的股價估算，特斯拉2030年的產能應達到400萬輛。

因此，摩根士丹利給特斯拉最新的目標價僅為650美元，較周三收盤價960.85美元還低32%，評級降至「減持」。

(中時電子報)