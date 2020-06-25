日本女學生在台就學4個月，返回日本，在機場確診新冠肺炎，恐是在台就感染，兒童急診科主任謝宗學擔心的說，許多人鬆懈了，而端午連假今開始，天氣熱又有多少人戴得住口罩？健忘、無法持久的民族性已吃很多虧，台灣上半場防疫做得好，真的不代表贏了整場。

謝宗學今在臉書粉專《Dr.E小兒急診室日誌》發文表示，台灣超過70天無新冠肺炎本土案例，關於國外疫情的新聞也減少，讓許多人鬆懈了，雖不斷提醒，邊境控管難做到滴水不漏，只要沒完全鎖國，就無法斷絕病毒傳入社區的可能，但周遭戴口罩的人卻仍越來越少。

謝宗學指出，健忘、無法持久的民族性，已讓台灣在各領域吃過很多虧，且錯過很多機會。這次疫情的上半場，台灣的確打了場漂亮的好球，但勝負不會單看上半場就決定，只有比賽真正結束，才會有蓋棺論定的結果，沒人會在乎你上半場打得多好。

謝宗學更直言，戴口罩、保持社交距離的提醒，多是狗吠火車，因為人性常常是「不見棺材不掉淚」，沒看到重病、往生者就不會怕，就沒有警覺心逼自己做好個人防護，因此讓同樣的錯，不斷在歷史重演。

謝宗學表示，今天是新一輪連假的開始，過去幾個月大家悶壞了，又不能出國散心，因此可預期全台各地景點都塞爆，不太可能維持社交距離，只有緊戴口罩才有機會阻斷傳播練，但天氣炎熱，可堅持戴著口罩的人剩多少？

(中時電子報)