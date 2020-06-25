民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）今天大啖肉圓，店家送上好彩頭，預祝當選。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今天到前鎮小巷弄吃肉圓，外頭吸引不少邁粉守候、搶著合影。（柯宗緯攝）

今（25）日是端午連假第一天，民進黨高雄市長參選人陳其邁一大早馬不停蹄跑行程，5點半就跑前鎮魚市場，接著跑興仁市場，再去吃肉圓補充體力。針對國民黨主席江啓臣昨批評，前高雄市長陳菊，「擔任高雄市長時弊案連連的人不能適任監察院長」，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝。陳其邁則回嗆抹黑，更稱「我當市長會是清廉的政府」。

陳其邁表示，高雄從2018年市長選舉到總統大選、6月6日罷免投票，到現在市長補選，已是第4次選舉，他擔心投票率如果出不來，真的會非常危險，要把投票率提高，但也沒什麼辦法，主要讓市民知道高雄市政要重開機，「你不投票，就是別人幫你投票」，用選票選擇新的開始、未來，這次也會比以前參加的選舉更辛苦，因為時間不多，在跟時間賽跑。

今天對手國民黨高雄市長參選人李眉蓁首場競選行程也從十全果菜市場出發，陳其邁直說，果菜市場是高雄比較早的市場，自己是要充分利用時間，才先從果菜市場、魚市場，接著跑菜市場。他認為，李眉蓁非常的年輕，她有自己會安排的行程，自己的跑法則是摩頂放踵，兩隻腳跑遍高雄，未來也規畫38個行政區的地方重要菜市場、黃昏市場、魚市場跑透透。

媒體問及，連日來行程從5、6點開始，如何維持體力？陳其邁也笑稱，就是走到哪吃到哪，最喜歡吃的東西首選肉圓，在車上吃，很快可以補充體力，再加一碗紅豆牛奶冰最棒，「高市哪裡有好吃，我都知道」。今天吃完肉圓不夠癮，還再加碼吃魚丸湯、板條。

至於兩位對手李眉蓁、吳益政都是現任高雄市議員，被外界質疑帶職參選。對此，陳其邁直說，標準是自己訂的，要自己負責，他當行政院副院長認為說，在同一時間，只能做好一件事情，高雄的發展是最重要的事情，建設大高雄，這是他對故鄉的承諾，至於其他議員也許還沒做決定，他選擇都尊重。

針對國民黨主席江啟臣昨說，國民黨堅持擔任高雄市長時弊案連連的人不能適任監察院長，這樣的團隊更不應該利用補選班師回朝。陳其邁則回批，國民黨應該要適可而止，不要再做不實的抹黑、攻擊，他強調「未來陳其邁當市長，有政府、會做事，會是清廉的政府」。

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(中時 )