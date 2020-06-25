屏東分局督察室(23日)接獲檢舉，有員警與應照業者不當往來，而且經常前往嫖妓，立刻動員前往搜索，當破門時，竟發現1名自家分局盧姓教官在內嫖妓，盧員見自家人上門查緝，情急下逃至四樓屋頂，跳往隔壁3樓頂時摔斷腳就逮，警方調查後發現盧員與應召站業者有不當往來，還涉嫌嫖妓，立刻記一大過調至恆春分局管制。

據了解，一線三星的盧姓員警，任職屏東警分局督察組教官，從警超過20年，擅長查緝職業賭場，分局內多數賭博績效都出自他手，也常聯手警局督察科查緝不法，沒想到他竟涉足風化場所，而承辦員警對於抓黃抓到「自己人」，也感到驚訝。

屏東分局試是在日前接獲檢舉，指有員警涉足以民宅為掩護的應召站，昨見時機成熟，員警持搜索票破門查緝，當場發現屏東警分局督察組盧姓教官，盧員見狀逃至4樓民宅屋頂，一躍而下跳往3樓鄰厝，造成雙腳骨裂，警方近期將盧員記過調職，並深入調查盧員是否包庇應召站。

屏東警分局表示，民眾檢舉屏東市某民宅疑似暗藏春色，警方蒐證後由分局員警與縣警局督察科昨持搜索票前往查緝，員警破門而入時，盧員看到同事，疑似心虛逃逸摔斷腿，盧員送醫並無生命危險。

據了解，盧員否認跳樓，不過，目擊民眾透露，當天便衣員警破門衝進應召站時，有人從頂樓跳到隔壁民宅，疑因腳部受傷，還出動數十人協助就醫，後來才知道，「跳樓者」的身分也是警察。

目擊民眾還加碼爆料，這名跳樓被捕的男子幾乎1周會來3次，都開著一輛賓士車，大家都叫他「賓士男」，雖然不認識，但覺得這人背景不簡單。

警方指出，盧姓員警違反規定涉足不良場所，將記大過並調往恆春分局，督察單位已深入追查是否涉及有包庇行為，警方強調不掩飾、不庇縱、不護短，將主動查處員警違法、違紀案件，淨化警察風氣。

(中時電子報)