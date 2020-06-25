身為NBA首位確診新冠肺炎的球員，且被公認是造成NBA今年3月無限期停賽的最大「元兇」爵士中鋒戈貝爾，近日接受法國媒體《隊報》訪問表示，自己到目前為止還受到新冠後遺症影響，那就是他的嗅覺很可能要1年後才可恢復！

「我的味覺已經恢復了，可是嗅覺還沒百分百恢復，」當時成為首位坦承自己因為新冠肺炎導致喪失味覺與嗅覺的戈貝爾表示，「我可以聞到氣味，卻只能近距離才可聞到，我跟醫學專家談過，他們告訴我的嗅覺可能需要1年才能恢復。」

對自己成為感染新冠肺炎遭到外界抨擊，戈貝爾也回擊，「我成為美國新冠病毒的代言人，產生的骨牌效應造成NBA停賽，但並非我把新冠病毒帶到美國！」他似乎到現在仍無法釋懷自己被外界抨擊，甚至自己隊友米契爾也在其中。

看來戈貝爾已經選擇性失憶，畢竟當時要不是他先在一場賽後記者會，上演離譜的故意回頭狂摸麥克風戲碼，甚至在爵士休息室內，刻意去觸碰自己隊友的物品或置物櫃，他也不會受到外界如此嚴重的抨擊，要怪也只能怪他自己手太犯賤。

(中時 )