三灣鄉公所新大樓建案，歷經二任鄉長奔走爭取經費，解決用地，並經10餘次流標後，終於由井田營造承包新建案，也讓全國唯一一個無自有土地辦公室的三灣鄉公所，迎來自有新辦公室，24日上午，苗栗縣長徐耀昌親自到場主持動工典禮，欣慰表示有機會在任內看到新大樓啟用了。

三灣鄉公所過去因無自有辦公大樓，長期租用廳舍，每年都付出上百萬元租金，是全國300多個鄉鎮市公所中，唯一一個無自有辦公廳舍的鄉公所，加上租用大樓老舊，影響鄉公所員工工作士氣。

從前任鄉長曾武雄開始至現任鄉長溫志強，一直透過立委徐志榮積極爭取內政部營建署經費，但原本的6000多萬經費乏人問津，一直追加到總工程費1億1000多萬，才終於在今年初將新建大樓標案標出。

新大樓基地位在三灣鄉和平街，未來將是地上4層的辦公大樓，基地面積1686坪，預估2021年11月完工。縣長徐耀昌表示，三灣鄉公所新建大樓，從他擔任立委期間爭取至今，終於得以動工，可望在縣長任內目睹完工，實在令人欣慰。

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(中時電子報)