端午連假第一天，蘇花改湧現大量南下花蓮的車潮。（四區工程處交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

端午連假第一天，蘇花改及國五、雪山隧道毫無意外地出現爆量車潮，並且一路從前一天深夜塞到今天凌晨、再塞到上午，都未見紓緩跡象，根據坪林交控及四區工程處交控中心評估，以湧入的車流量來看，塞車現象恐將會一直持續到今（25）日傍晚甚至晚上。

根據坪林交控中心監測，國五從前一天開始南下車流就沒有停過，單單是24日一整天就有4萬1000輛的南下車流，25日從零時至上午8時，也有1萬8000輛的車流，「這是從來沒看過的情形！」坪林交控中心副主任藍如萍表示，可能是大家真的悶壞了，全都趁著端午連假往外跑，這兩天國五南下車潮爆量的情況已經可以跟每年交通最擁塞的春節輸運期間做相比。

25日國五南下交通從石碇一路塞到宜蘭頭城，其中「石碇到彭山隧道」路段更呈現時速低於20公里的「紫爆」，雪隧也維持20至40公里以下，因為車流量實在太大，坪林交控預估將會一直塞到晚上才有可能出現紓緩，今天天氣不錯，建議大家可改走省道台九線等替代道路。

在蘇花改部分一樣是塞到不行，從凌晨3點起就開始湧現南下花蓮的車潮，從零時到上午9時，已經有超過8000輛的南下車潮，四區工程處交控中心主任陳國正表示，由於湧進蘇花改的車潮遠超過蘇花改的飽和量，因此即使速限提升至70公里，也很難看出紓解車潮的效果，預計將會一直塞到今天傍晚。

(中時 )