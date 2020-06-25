美國總統川普24日再度放話要轉調部分駐德美軍至波蘭，他稱讚波蘭是少數幾個有達成北大西洋公約組織（NATO）防禦費用目標的國家，不像德國「拖欠」款項，藉機再度狠狠酸了柏林一頓。

美國總統川普昨（24）日再度放話要轉調部分駐德美軍至波蘭，他稱讚波蘭是少數幾個有達成北大西洋公約組織（NATO）防禦費用目標的國家，不像德國「拖欠」款項，藉機再度狠狠酸了柏林一頓。

綜合路透社、美聯社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普昨日在白宮接待波蘭總統杜達（Andrzej Duda）來訪，他們在橢圓形辦公室會面後，於白宮玫瑰花園召開記者會。

記者會上，川普宣布「可能」將部份駐德美軍轉調至波蘭，「我們將會裁撤部分駐德美軍，有些會回家，有些會調至其他地方，波蘭可能會是其中之一」，他稱此舉能夠對俄羅斯傳遞「強烈訊息」，以阻撓莫斯科的進逼。杜達也證實，「雙方已進入新階段，駐波蘭美軍可能會額外再增加。」

川普稱讚波蘭是少數能達成NATO防禦費用目標的國家，並且藉機再度狠狠酸了德國一番，砲轟柏林「拖欠」防禦費款項，他也抨擊柏林向俄羅斯購買能源的同時，卻要美國協防保護，「這到底是怎麼回事？」「他們花數十億美元購買俄羅斯能源，我們卻要保護他們不受俄羅斯侵犯，我認為這非常糟。」

《華爾街日報》（Wall Street Journal）月初率先報導美國將撤軍，後續其他媒體跟進報導，川普本月中也親自證實，將自德國撤離約9,500名美軍，讓駐德美軍從3.5萬人降至約2.5萬人，他當時也痛批柏林「欠款」，佔盡美國便宜。

儘管川普與杜達昨日表示部分駐德美軍可能轉調至波蘭，不過兩人並未透露確切的轉調數字，根據波蘭媒體報導，若雙方達成協議，美國可能再額外調派1,000名美軍赴波蘭，額外增派的美軍包含從肯塔基軍事基地調派的陸軍第五軍團（V Corps）。兩國去年6月已達成協議，華府承諾將調派1,000名美軍赴波蘭，不過熟知內情的美官員不願證實，美國轉至波蘭的軍隊是否會多達2,000人。

波蘭總統杜達此次訪美動機並不單純，28日波蘭將舉行總統大選，杜達將尋求第二任期連任，分析師指出，杜達與川普會面將提升他勝選機率。右翼的杜達在競選活動中不斷攻擊同性戀議題，以此團結保守派選民。

(中時電子報)