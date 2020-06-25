高雄市前市長韓國瑜，日前剛過63歲生日，在臉書PO文表述心境，自嘲自己又失業了。今（25）日端午節，他希望能藉今日端陽佳氣的降臨，一掃過去陰霾，並提醒民眾仍要做好防疫。

17日韓國瑜生日時，他表示，當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇，真正能甜進心裡的還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母，人道生日就是母難日，並自嘲最近又失業了，「我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。」

今日搭上端午佳節，韓國瑜表示，今年端午較晚，一年已即將過半，過去大半年整個世界極不平靜，尤其疫情的爆發給人們生活帶來翻天覆地的變化與衝擊，且效艾符趨習俗，更祈蒲酒話昇平，希望藉端陽佳氣的降臨，能夠一掃過去陰霾，護祐大家下半年平安無恙、順利亨通。

對於國內防疫措施逐漸解除，韓國瑜鼓勵大家，不妨利用連假多出門走走，為今年下半年換個好心情的同時，也為促進疫後經濟盡一份小小心力，也提醒記得做好戴口罩、勤洗手等個人衛生措施，平安出門、健康回家。

文章PO出才短短一個多小時，已經累計超過4萬網友按讚，留言表示，「人生最美麗的風景就是淡定！好好過節什麼都不要想！」「期待您下次再帶領我們夜襲」「我們一直都沒離開-堅定的韓家軍」「你永遠是我心中的好市長，端午節快樂」。

(中時電子報)