高雄市長補選登記昨截止，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選，由於「藍白合作」破局，且代表民眾黨參選的吳益政，過去政治色彩偏藍營，外界普遍認為綠營的陳其邁勝券在握。立法院副院長蔡其昌今接受電台專訪表示，選舉沒有穩操勝券，驕兵必敗，選舉最終回歸基本面，相信陳其邁經歷行政院洗禮，會用扎實的成績證明擔任市長後會替高雄市民做事，而不是只靠花言巧語的口號施政。

高雄市長補選將於8月15日投票，國民黨及民眾黨都在登記截止前徵召市議員參選，知名度遠不及早已確定代表綠營出征的陳其邁，再加上藍營分裂，陳其邁選情看好。

高雄市長補選形成「三腳督」的局面，蔡其昌表示，選舉最終還是要回歸基本面，補選看起來很簡單，不需要太過於花俏及誇張的口號，陳其邁這次相當謹慎，展現不同於上次選舉的狀態，相信只要努力展現把他在行政院努力成果，穩扎穩打展現執政能力，向高雄市民證明能穩定帶領市府施政。

民眾黨徵召親民黨籍市議員吳益政投入補選，被外界解讀為「藍白合作」破局後，民眾黨跟國民黨在搶當第2名。蔡其昌認為，民眾黨主席柯文哲的邏輯應該不是這樣看，主要是民眾黨發現一人政黨不會有未來，如果民眾黨是柯文哲的一人政黨，發展機率很低，選舉是政黨最好操兵及推廣理念的方式，民眾黨自然部會放棄宣傳政黨最好的機會，目標不是替民進黨瓜分藍營選票，而是在為2022的市議員選舉布局。

此外，罷韓投票同意票超過93萬票，各界關注這次補選陳其邁能拿多少票，蔡其昌說，票數多寡一點意義都沒有，重點是要贏就好。至於國民黨及民眾黨誰會獲得第二高票，蔡其昌認為還是國民黨，如果國民黨這次選第3名，事情就大條了，代表藍營在高雄可以打包了。

被視為2022年參選台中市長熱門人選的蔡其昌，主持人追問是否要選台中市長，蔡其昌說，還沒有想，綠營可以選的人很多，他現在每天服務、跑基層，這事本來就該做的工作。

(中時 )