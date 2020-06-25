高雄區漁會理事長謝龍隱強調，自己是中立的，「要選的3個人，都是我的好朋友，我都祝福他們心想事成」。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（25）日早上到前鎮區小巷弄吃在地美食肉圓，替他引路的正是高雄區漁會理事長謝龍隱。不過，謝龍介去年曾跟隨前高雄市長韓國瑜赴星馬搶訂單，這次合體陳其邁，是否意味已選邊站？謝龍隱急忙否認，「不是，我是中立的」。

去年初，韓國瑜當市長時，曾帶高雄市農漁會理事長等人馬，遠赴新加坡、馬來西亞爭取訂單，當時謝龍隱也在其中。而去年10月，蔡英文總統參訪高雄區漁會時，謝龍隱公開送匾額給蔡並祝她連任成功。去年底12月韓國瑜再與謝龍隱密會，被外界解讀拔樁。

今天謝龍隱又出現在陳其邁競選行程，並推薦自己從小吃到大的肉圓，難免又被外界解讀是選邊站。對此，謝龍隱受訪時表示，陳其邁今天5點半到前鎮魚市場去拜票，問說當地有什麼小吃，自己就推薦這家國小吃到現在的肉圓店。

記者追問，是否代表這次補選心有所屬人選？他急忙撇清說，「不是，我是中立的」，強調「要選的3個人，都是我的好朋友，我都祝福他們心想事成」。

(中時 )