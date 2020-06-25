這幾天平淡很久的港股熱度又升高，兩大龍頭阿里巴巴、騰訊市值互有領先，並駕齊驅，形成港股雙頭馬車。財信傳媒董事長謝金河指出，在美中交惡下，目前在美國上市的200家多陸資企業可能相繼回到香港上市，香港資本市場將會變成陸企集資的大本營。

謝金河在臉書發表「香港股市將是中企的天下」一文指出，這次疫情讓騰訊股價從325.2漲到505港元，成為港股表現最出色的個股。另一個是京東、網易回港上市，網易承銷價123港元，現在跑到137.2港元，在美國掛牌的網易也跟著大漲，這次網易回港，京東隨後跟上，京東以每股226港元上市，如今股價也跑到234.8港元，京東、網易回港撐起港股另一邊天。

而這幾天瑞幸咖啡可能被判下市，美國證監單位對陸資企業監管趨嚴，在美中交惡下，目前在美國上市的逾二百家中資企業可能相繼回到香港上市，接下來可能是市值逾1000億美元的拚多多及市值364.67億美元的百度。

謝金河說，眾多在美上市的陸資股回到香港上市，接下來香港將成為純度很高的陸企天下。現在港股前10大巿值排行榜是阿里、騰訊、建設銀行、中國移動，美團市值破1兆港元，排到第五，香港本地財團已不再在榜上。

謝金河表示，美國把陸資股驅趕出來，眾多陸企赴港上市，也成了支撐港股大柱，在港版國安法通過之後，香港資本市場會變成陸企集資的大本營，港股也會愈來愈有中國特色！

(中時電子報)