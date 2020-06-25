隋棠發文。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠先前發千字文呼籲重視兒童被侵犯問題，引來軒然大波，事情落幕後，今(25日)她發文分享最近帶一雙兒女去喝喜酒，有朋友未得到5歲Max的同意就強行邀合照，讓Max受到驚嚇，但還是擺出禮貌的笑容，讓隋棠看了心疼不已。

隋棠今發文說上周帶著Max和Lucy參加朋友婚禮，期間有位認識的朋友跑來想跟Max合照，不顧Max果決的回答：「不行」，該名女性友人仍伸手環抱住Max，接著自拍了起來，Max一開始表情明顯被嚇到，但看到手機還是尷尬地露出微笑。

最後該名友人摸摸Max的頭就放下他離開，隋棠說：「整個過程很短，但看著Max努力調適自己情緒的過程，我的內疚感持續了好久好久。」她也表示，先前她都尊重孩子的感覺，更教他們要有身體自主權，勇敢地對不想要的事拒絕，「但我卻因為對方是朋友、因為想避免衝突，就眼睜睜看著她把兒子明確的拒絕當耳邊風，而沒有立即阻止」。

當晚，隋棠認真跟Max道歉，也保證下次會出來幫孩子說話：「當孩子說不要，就是不要」，見此，網友回應：「有時候大人都比孩子欠教育！」、「有時候小孩say no就會被視為不聽話、沒禮貌、不乖，社會的教育值得反思」、「這位友人很沒禮貌」、「是的！不要就是不要。無論大人小孩都要給予尊重」。

(中時電子報)