周孝安與周曉涵這對螢幕CP攜手上中視《飢餓遊戲》，製作單位精心設計「親密滾水球」遊戲，兩人身體互貼完全不尷尬，水球一顆接一顆滾，讓一旁主持群看到出神，孫協志就說：「他們兩個真是不錯，要不是因為拍戲，兩個人真像是情侶。」周孝安為方便滾球直接下腰，腰力之好被其他男藝人力讚。另一對戲劇CP陳志強與林萱瑜跟著挑戰同遊戲，下場卻大不同，只因陳志強會順著球滾下時下盤跟著又蹲又頂，嘴裡還發出「嘿」聲。

孫協志看不下去直說：「你的動作真的不知羞恥耶」！王仁甫也幫腔，「那組看得好不舒服」。陳志強玩遊戲整個歪樓慘遭群起圍攻。周曉涵繼上次跟著《飢餓遊戲》到韓國出外景後，一心想要再來雪恥，原來韓國那次，有一關吹完氣球放飛比距離，不料她的球硬生生落在一步之內，眾人笑到蹲地不起，這回製作單位為她再次設定該遊戲，她心情超緊張，很怕又有一樣結果，但她認真聽許孟哲教戰技巧，果然吹出好成績，連孫協志也讚：「周曉涵今天不可同日而語。」另外一個「吹」功了得的則是王中平，第一次挑戰就讓大家刮目相看，「在演藝圈幾十年，終於找到我的天份」。

周孝安（左）與周曉涵騎鐵馬闖關。（中視提供）

這一集大夥到竹北著名景點新月沙灘錄外景，有一關是挑戰纜繩滑水，男藝人需趴在浮板上被拉滑，速度之快連有在玩水的許孟哲都驚叫，換周孝安上場時，也是苦苦哀求「不要那麼快」，周孝安自從上過一次《飢餓》後，也對外景節目意猶未盡，「我上次就覺得一定要再來一次，因沒拿到獎金有點不太開心」。端午連假《飢餓遊戲》推出精采內容，本周日（28日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播出。

(中時 )