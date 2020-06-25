大陸男星仝卓參加綜藝節目《聲入人心》出道，日前他在直播上與粉絲互動，不小心自爆高考時將重考生生的身分竄改為應屆生，被質疑有作弊行為，引發教育單位介入調查。仝卓繼父仝天峰被爆出當時是人大委員會的官員，因此一起被調查，昨（24日）懲戒公告仝天峰被人大委員會免職。

據《香港01》報導，仝卓在網路直播中談到高考，表示自己曾經複讀，當時心儀大學只招收應屆生，他透過一些手段將自己改成應屆生的身分，但還是沒有考上。消息傳出後在網路上引熱議，隔日仝卓在直播中回應，表示網路上留言指責讓他感到很委屈，講述了自己回老家複讀壓力大，但卻始終沒有對於「竄改應屆生身分」做出回應。

仝卓作弊一事曝光後，許多電視台開始與他切割，其中《神奇的漢字》刪除他的所有畫面，演出電視劇也被刪除；之後他發聲道歉並向學校申請取消學歷，22日更新微博動態，後面註明湖南衛視官方網站，貼文寫下「承蒙厚愛，後會有期。」

（圖／翻攝自微博）

據《新浪網》報導，昨日臨汾市人大在官方公眾帳號發文，對於仝天峰繼子作弊懲戒公告，決定免去臨汾市人大常委會副祕書長、辦公室副主任、研究室主任職務。此外依相關規定，將仝天峰在臨汾市第4屆人民代表大會代表職務免職，同時常務委員會委員職務也自行終止。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)