新北市新莊區昨（２４日）發生夫妻雙亡命案！68歲李姓老翁疑因病痛纏身，先勒斃64歲鄭姓髮妻後，再到頂樓水塔旁輕生。旅居日本的女兒因聯絡不上父母，昨天上午請親戚前往查看，赫然發現2人死亡多時，由於現場沒有外力侵入跡象，警方初步排除他殺，並深入調查死因。

據了解，死者夫妻曾從事補教業，李翁教化學、鄭婦教英文，2人已退休10餘年，李翁因長期患有憂鬱症、思覺失調症以及慢性病，曾有自殺紀錄。

22日晚上7時許，鄭婦與女兒以電話討論，送李翁至療養院給專人照護等事宜，不料，電話彼端的李翁聽聞後表示，「女兒不用了，再過些日子妳就知道如何安排處理了。」沒想到，這成為鄭婦與女兒最後一次通話。

女兒當下閃過一個不好的念頭，但因人在國外，不知如何安撫父親。翌日女兒打電話給父母，遲遲沒聯繫上，擔心2人出事，趕緊聯繫二伯及阿姨就近前往父母住處查看。

親戚發現大門沒鎖，進屋發現鄭婦陳屍在床上，一旁還有血跡，李翁則不知去向，趕緊報案；警方趕至現場，發現李翁已於頂樓水塔旁輕生，2人均無生命跡象。

現場凌亂，疑似有打鬥痕跡，警方發現鄭婦頸部有勒痕、後腦勺有外傷，初步研判李翁疑先勒斃妻子後，再至頂樓水塔旁輕生；從屍體腫脹發臭程度研判，死亡時間超過1天，排除外人侵入，具體死因仍待調查釐清。

據指出，警方在2人臥房的一本書中，發現李翁前一陣子寫給妻子的信，信中感謝能娶到她為老婆，也謝謝老婆的照顧，希望她能夠好好生活，字裡行間充滿濃濃的夫妻情誼，未料竟發生憾事。

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