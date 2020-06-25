端午節四天連假起跑，台鐵票狂銷28.5萬張，東西部幹線熱門時段更是完售，不過資深媒體人范琪斐自曝被台鐵購票系統列為黑名單，而且長達六個月不能訂票。
范琪斐表示在台鐵訂票後沒有付款，訂位並不會自動取消，導致被台鐵列黑名單且長達六個月不能訂票，坦言打擊相當大，她提及過去都到訂票網站查詢班次，但購票跟查詢網頁不同，都先記下班次再到購票網頁填寫才能購買，因此常換了網頁就忘了班次，導致買花東車票常客滿，未料把身分證字號換成護照號碼就沒問題，讓她笑稱：「台鐵生意一定很好，賺很多錢，所以覺得像我這麼笨的旅客的錢不賺也無所謂。」
對此網友表示：「有訂票就去付款，不然也要自己去取消，不然挺沒信用的，還怪系統」，甚至不解還教人「走後門」的方法，對此范琪斐回應：「我只是覺得這個軟體寫得太神奇，罰得重，但後門這麼大」，更點出為何不像高鐵系統一樣十分鐘不付款，就會被自動取消。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。