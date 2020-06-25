端午節四天連假起跑，台鐵票狂銷28.5萬張，東西部幹線熱門時段更是完售，不過資深媒體人范琪斐自曝被台鐵購票系統列為黑名單，而且長達六個月不能訂票。

范琪斐表示在台鐵訂票後沒有付款，訂位並不會自動取消，導致被台鐵列黑名單且長達六個月不能訂票，坦言打擊相當大，她提及過去都到訂票網站查詢班次，但購票跟查詢網頁不同，都先記下班次再到購票網頁填寫才能購買，因此常換了網頁就忘了班次，導致買花東車票常客滿，未料把身分證字號換成護照號碼就沒問題，讓她笑稱：「台鐵生意一定很好，賺很多錢，所以覺得像我這麼笨的旅客的錢不賺也無所謂。」

范琪斐回應網友留言。（圖／范琪斐的美國時間臉書全文）

對此網友表示：「有訂票就去付款，不然也要自己去取消，不然挺沒信用的，還怪系統」，甚至不解還教人「走後門」的方法，對此范琪斐回應：「我只是覺得這個軟體寫得太神奇，罰得重，但後門這麼大」，更點出為何不像高鐵系統一樣十分鐘不付款，就會被自動取消。

(中時電子報)