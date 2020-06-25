日本女學生被爆出疑似在台灣南部染疫，於日本機場檢疫確診，有人指出，就是因為日本有入境全面普篩的制度，才篩出這位無症狀感染者。一名網友在PTT發文，無法理解台灣為何搞一個自我居家檢疫14天，弄一個防疫破口在那，就是不做入境普篩加上隔離14天？

原PO表示，本來就應該跟日本一樣，入境普篩加上隔離14天，台灣卻搞一個自我居家檢疫14天，自己弄一個防疫破口在那，「等爆了之後才追蹤接觸者，簡直好笑」。

原PO說，明明台灣檢驗能量夠，就是不做入境普篩，現在商務客有些可縮短隔離天數變5到7天，「如果還不入境普篩，我就坐等看笑話。」對此，網友也留言，「入境不普篩，難保不會有無症狀混進來」、「明明有研發幾分鐘快篩，卻不普篩入境者和接觸者，莫名其妙」、「因為他們覺得無症狀的傳染力很低吧」。

衛福部長陳時中於6月8日表示，未來外籍人士入境將普篩，陰性才會准許入境，國人沒有這樣做是擔心配合不確實。

(中時電子報)