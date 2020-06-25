國民黨徵召高雄市議員李眉蓁參加市長補選，傳出國民黨中央稱為了黨內和諧、以戰養戰，對此，民進黨台北市議員王世堅直言，這兩原因就註定國民黨將迎接敗選！他也表示，他當時就建議應該用「罷選」對抗「罷免」，如今提名李眉蓁，其實凸顯國民黨長期沒有培養人才，長期臨時抱佛腳！

王世堅在臉書指出，國民黨高雄市長補選提名李眉蓁說是為了黨內和諧、以戰養戰，這兩原因就註定國民黨將迎接敗選！他表示，選舉是為了為國舉才、選賢與能，國民黨卻是為一黨之私黨內和諧，這凸顯國民黨格局之小！至於以戰養戰，王世堅直呼「更扯」！他說這意思是說李眉蓁選不上，但要培養李眉蓁以戰養戰未來可攻取立委，這想法是把高雄市民當什麼？竟用高雄市長補選來當李眉蓁的選戰資歷、歷練，其實已確定國民黨的敗選了！

王世堅直言，國民黨的提名，是不能有韓國瑜的影子，卻又要有韓味，李眉蓁才出線。國民黨的困境，他當時就建議應該「一白遮三醜」，用「罷選」對抗「罷免」，如今提名李眉蓁，其實凸顯國民黨長期沒有培養人才，長期臨時抱佛腳！

(中時電子報)