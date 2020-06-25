53歲張清芳與67歲「銀行投資教父」宋學仁15年豪門婚姻日前宣告破局，兩人育有兩子，聲明中強調兩人離婚後將會繼續共同扶養孩子，外界也對兩人離婚主因眾說紛紜。昨張清芳首度發聲，寫下：「幸福，我自己也給得起，給得起之後，別人要收回，so what？我整體條件已經足以和幸福匹配。」但目前不清楚該臉書是否為本人所經營。

在歌壇有「東方不敗」之稱的張清芳15年前與宋學仁結婚，據悉兩人交往1年就決定走入婚姻，婚前演藝事業輝煌的她，曾自信對老公表示：「我是可以當太太的人」，婚後她也說到做到，淡出演藝圈相夫教子，她也憑自身能力強調絕不是「高攀」，直說；「我不是嫁入豪門，而是遇見對的人。嫁得好是因為整個條件匹配，而不是下嫁或高攀。」

張清芳22日宣布和「投資銀行教父」宋學仁離婚，結束15年豪門婚姻，對此她表示由於長久以來「無法克服雙方差異性」才決定離婚，希望外界不要臆測離婚理由，更不要打擾家人和朋友，坦言：「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定」。

(中時電子報)