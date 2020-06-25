還記得2010年7月8日「小皇帝」詹姆斯透過《ESPN》特別節目「The Decision(決定)」，發表震撼全世界的跳槽熱火聲明嗎？如今10年時間過去了，隨著「內幕消息：決定」紀錄片即將公開，竟爆出這個主意並非來自詹皇，而是1名球迷。

「內幕消息：決定」紀錄片的製作團隊爆料，想出這個透過電視宣布跳槽的主意，是1名來自俄亥俄州哥倫布市的球迷祖魯，他在2009年11月透過電郵方式，把這個建議提供給當時任職《ESPN》的記者比爾西蒙斯，才開始了連鎖反應。

很喜歡這個主意的比爾西蒙斯，開始聯繫多家媒體主管，以及詹姆斯的團隊，甚至懇求他們製作「詹姆斯的決定」節目，最後這個主意傳到詹姆斯，以及當時擔任《ESPN》節目內容主管史基普耳裡，最終促成這個節目在《ESPN》播出。

只是等到這個節目播出後，造成當時詹姆斯的個人形象遭受嚴重打擊，畢竟他透過電視節目宣布自己從騎士跳槽熱火，除了造成憤怒的騎士球迷焚燒他的球衣，更讓騎士老闆吉爾伯公開罵他是叛徒，沒想到如今爆出這根本不是詹皇主意！

(中時 )