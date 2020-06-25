先前曾指控美國總統川普為了連任，不惜向中國大陸國家主席習近平求助的白宮前國家安全顧問波頓又再次爆出川普猛料，稱川普對於早期新冠疫情的警報「視而不見」，主因就是為了只因他不願聽到關於他的「好友」習近平相關的壞消息。

波頓（John Bolton）24日在接受美國有線電視新聞網專訪時表示，他認為在白宮橢圓辦公室的座位是空的，因為總統根本不想聽到關於好友習近平的壞消息，他不想聽到關於大陸是如何掩埋病毒在陸爆發的新聞，或者疫情對於川普渴望已久的貿易協議相關可能衝擊。

波頓也指出，川普也不想聽到疫情對於美國經濟的潛在衝擊，以及對於連任的影響；對於疫情早期警告，川普選擇完全當耳邊風，「我認為他不僅妨礙了美國處理疫情，甚至持續如此」。

對於是否對川普處理疫情有信心，波頓表示「沒有」，他強調當專家開始對疫情提高警覺時，他們（川普政府）從1月起所推出的政策相當不穩定，「這令我十分害怕」，且總統也會持續如此。波頓也說，地方州政府與權責單位應該有更重要的角色，而聯邦政府層級的疫情反應卻如此前後不一。

波頓（John Bolton）在新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）已於23日出版。他於2019年9月離職，當時尚未傳出新冠疫情爆發。報導也指出，自從波頓出版回憶錄後，不僅成為川普政府的控告對象，稱其洩露機密資訊；而民主黨也並未對波頓新書爆料買單，認為他純粹為了出版利益，拒絕在「通烏門」聽證會上出席。

(中時電子報)