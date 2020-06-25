《感謝有你防疫公益演唱會》海報曝光。（摘自臉書）

國標女王劉真3月22日驟逝，老公辛龍難掩悲傷，帶著4歲女兒霓霓獨自生活，經紀公司老闆兼好友吳宗憲先前坦言已對辛龍下達最後通牒，希望他盡快走出悲傷，為了女兒恢復正常生活與工作。據《時報周刊》報導，辛龍9月5日《感謝有你防疫公益演唱會》海報曝光，屆時將與吳宗憲一起現身台南演唱。吳宗憲25日受訪表示：「循序漸進讓他慢慢來，希望他可以慢慢地走出來囉。」

談及辛龍當初點頭參與活動的過程，吳宗憲說：「就盡量跟他說囉，那也隔了一大段的時間，不管如何還是要恢復到正常的生活才可。」他期盼辛龍可以盡早走出喪妻之痛，「希望到了九月的時候，他的心境可以放開來，開始展開他的正常工作，不要再繼續悲傷下去了。」字句充滿身為摯友的關懷。

《感謝有你防疫公益演唱會》9月5日將於台南文化中心演藝廳舉行，7月6日正式售票，海報搶先在同台演出的紀曉君臉書曝光，演出陣容除吳宗憲與辛龍、紀曉君，還有黃品源、符瓊音、包偉銘和劉依純夫婦等人，該活動將由謝祖武、唐從聖主持，售票所得全數捐作慈善公益。

(中時 )