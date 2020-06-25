大聯盟因應縮短賽季，打算讓相同地理位置的球隊多打幾場比賽，減少飛行時間，因此同樣是西區球隊的洛杉磯道奇與休士頓太空人對戰次數將會大增，讓不少球迷期待道奇將會上演報復砸人的戲碼，以洩當年被偷暗號的心頭恨，不過道奇終結者簡森（Kenley Jansen）卻表示，自己不會去砸太空人打者，因為那樣真的不酷。

大聯盟昨（24日）大致確定新賽季時程，聯盟計畫讓各隊打60場比賽，當中為了減少球團飛行時間，球隊將有40場比賽會面對同聯盟球隊，其餘20場比賽則是與相同地理位置的隊伍一較高下，換句話說，身處國聯西區的道奇除了面對其他14支同聯盟隊伍外，將會與美聯西區的球隊各打4戰，而美聯西區則有太空人、洛杉磯天使、奧克蘭運動家、西雅圖水手以及德州遊騎兵。

太空人作弊案爆發，曾與他們在2017年世界大賽交手的道奇就被認為是最大受害者，也因此被外界猜想，復賽後雙方將在例行賽直接碰頭，屆時是否會出現一些報復性的觸身球？

對此，簡森近日接受《ESPN》「The Sedano Show」訪問時就表明不會用觸身球伺候太空人打者，他說：「我覺得我們是真正的2017年冠軍，冠軍應該是我們的，不過我們被偷雞了，但如果我們本季和他們交手，我不會對他們丟觸身球，這真的不酷，我不希望看到任何人做這件事，就是和他們對決，並做好自己就對了。」

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(中時電子報)