網酸民進黨高雄市長參選人陳其邁「閉眼知塞車」，直批是通靈市長。（翻攝臉書粉專「澄清唬」／柯宗緯高雄傳真）

網酸民進黨高雄市長參選人陳其邁「閉眼知塞車」，是在觀落陰。（翻攝臉書粉專「韓黑父母不崩潰」／柯宗緯高雄傳真）

民進黨高雄市長參選人陳其邁日前接受《CTWANT》專訪提到，最了解高雄的「前世今生」，更稱閉上眼就知道哪裡在塞車。此話一出，網酸「是選市長，還是觀落陰比賽？」陳其邁今重申，高雄我從小住到大，知道交通環節跟問題出在哪。

陳其邁在專訪提到，「我現在眼睛閉起來，就知道此刻高雄哪裡正在塞車」，他舉例先前大中路口和民族路很常塞車，他擔任代理市長時請交通局規畫大卡車分流，「但時任的局長畫一張地圖被我打槍，我說我就住在那裡，你畫的這個小巷子有大卡車進出，不僅危險，民眾也會臭罵」。

網友則接力狠酸，臉書粉專「澄清唬」就直嗆，陳其邁是通靈市長，當過代理市長、立法委員、行政院副院長還沒有辦法幫高雄解決塞車問題嗎？光用通靈是無法解決市政問題，「沒有決心改變繼續走回頭路就算投胎轉世也沒用」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也狠酸，「G邁必殺技KO國魚？」、「國魚只能爬樹看蚊子，不會觀落陰看車子」、「是選市長，還是觀落陰比賽？」。

今媒體再問及陳其邁對於高雄街道、塞車等問題，似乎都很了解。陳其邁則回應，高雄我從小住到大，基本上塞車比較嚴重路口就那幾個，危險路口也是那幾個，過去在高市府服務的時候，「交通局長跟我說哪裡塞車，我都比他都清楚，我跟他說交通環節跟問題出在哪」。

陳其邁強調，所以選市長要選知道高雄的問題、解決問題的方法，而有執行、有魄力的市長，「我是最適合的人選」。

(中時 )