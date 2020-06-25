美國政府發放紓困金，民眾卻拿來投機炒股，甚至申請破產的租車公司Hertz股票也被離奇炒高，散戶失心瘋的炒作奇景，帶動美股不斷飆漲，卻與實體經濟明顯脫鉤。經濟學家警告，Hertz這類「垃圾股」也在炒，投資人因「擔心錯過機會」而搶進，這種情況很像1990年代網路泡沫，只是泡沫膨脹速度加快了。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文表示，Hertz是美國租車公司，由於負債龐大，上個月已申請破產，打算透過債務重整繼續營運，但該公司股票已變得一文不值。

Hertz股價2月時每股超過20美元，6月初已跌破1美元；但詭異的事發生了，散戶突然瘋狂搶進Hertz股票，帶動股價狂飆5倍。未料就在已進入破產程序之際，Hertz突然宣布發行新股籌資計畫。

克魯曼指出，投資人狂買「垃圾股」赫茲，反映出疫情下的股市瘋狂行為，散戶爭相買進財務不良的公司股票，打算從垃圾裡淘金，導致一堆爛股票雞犬升天。

那麼，股市究竟是怎麼回事？克魯曼將美股至目前為止，上演的戲碼分成3大幕來看。

第1幕：疫情威脅加劇引爆美股慘崩。首階段大暴跌，反映企業對未來獲利的憂心，以及疑慮金融危機可能再起，所幸聯準會迅速祭出救市行動，包括購買債券、建立放款措施，盡全力維持市場資金流動性。

第2幕：美股強勁反彈，把第一階股市跌幅收復大半，股票價格表現大致合理。

第3幕：美股不斷飆漲，之前大部分跌幅幾乎抹去，那斯達克指數還創下歷史新高。這種漲勢具備所有常見的資產泡沫跡象。不斷有投資人前仆後繼加入爆炒股票的行列，直到股市熱錢趴結束，股價就閃電狂瀉。

克魯曼認為，由於聯準會大舉撒錢救市，投資人搶進買股，激勵美股從3月低點大反彈，就在股價大漲之際，部分謹慎的投資人因「擔心錯過機會」也加入買股行列。這種情況，看起來很像1990年代網路泡沫，只是泡沫爆破的時間大幅縮短。

(中時電子報)